Asylsuchende

Bundesinnenministerium will Finanzierung für Beratungsangebote streichen. (picture alliance / ZB / Sascha Steinach)

Die finanzielle Unterstützung unabhängiger Beratungsangebote von Wohlfahrts- und Sozialverbänden soll ab dem kommenden Jahr gestrichen werden. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland, unter Berufung auf Haushaltsauschuss-Mitglied Eckert. Der Politiker von Bündnis 90/Die Grünen erklärte, das Innenministerium begründe diesen Schritt mit angeblichen Sparzwängen.

Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt, Groß, kritisierte die Entscheidung als schweren politischen Fehler. Nach den Angriffen auf das Recht auf Asyl werde nun auch die Zivilgesellschaft bei der Unterstützung Geflüchteter zurückgedrängt, sagte er.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Zugang von Asylbewerbern zu Integrationskursen eingeschränkt. Auch dort begründete man den Schritt mit Sparmaßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.