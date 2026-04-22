Technologie

Institutsleiter Ertl sagte im Deutschlandfunk, es gebe kaum Weiterbildungsanbieter, die KI nicht aufgegriffen hätten. Die Angebote reichten von kurzen Workshops bis hin zu Kursen über mehrere Wochen. Laut Ertl investieren Betriebe gezielt in KI-bezogene Weiterbildungen. Es gebe allerdings große Unterschiede zwischen den Arbeitgebern: Häufig seien KI-Anwendungen nicht offiziell als Arbeitsmittel eingeführt. In diesen Unternehmen werde die Nutzung auch nicht mit Weiterbildungen hinterlegt.
Als Herausforderung sieht Ertl die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts. Es sei fraglich, ob das deutsche Berufsbildungssystem es schaffe, KI-bezogene Kompetenzen schnell genug zu vermitteln. Datenauswertung mittels Künstlicher Intelligenz könne helfen, künftige Bedarfe frühzeitig zu identifizieren.
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.