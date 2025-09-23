Drogenaffinitätsstudie

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit warnt vor den gesundheitsschädigenden Folgen von Cannabis für junge Menschen. (imago / Emmanuele Contini)

Der Studie zufolge lag der Anteil junger Männer (18 bis 25 Jahre), die mindestens einmal in den zwölf Monaten vor ihrer Befragung Cannabis konsumiert hatten, im Jahr 2025 bei 31,6 Prozent - 2015 waren es noch 20,6 Prozent. In die gleiche Richtung zeigt der Trend bei jungen Frauen, allerdings auf niedrigerem Niveau. Bei ihnen stieg der entsprechende Anteil im gleichen Zeitraum von 9,7 Prozent auf 18,5 Prozent.

Man müsse die Entwicklung sehr aufmerksam beobachten, warnte der kommissarische Leiter des Bundesinstituts, Nießen. Für junge Menschen sei Cannabis besonders gesundheitsschädlich: "Der Konsum kann die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigen, zu Konzentrations- und Gedächtnisproblemen führen und die Gesundheit langfristig gefährden", betonte Nießen.

Bei Jugendlichen kaum Veränderungen

Bei Jugendlichen (12 bis 17 Jahre) stellten die Autoren der Studie dagegen kaum Veränderungen im Konsum fest. 4,6 Prozent der Mädchen und 7,2 Prozent der Jungen gaben 2025 an, in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben. Statistisch signifikante Unterschiede zu den Vorjahren wurden fast nicht festgestellt.

Für die Studie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit, das früher als Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bekannt war, wurden den Angaben zufolge von April bis Juli 2025 insgesamt 7.001 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren telefonisch befragt.

Cannabis in Deutschland teilweise legalisiert

Cannabis wurde in Deutschland 2024 teilweise legalisiert. Am 1. April 2024 trat das entsprechende Gesetz in Kraft, das von der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf den Weg gebracht worden war. Der Besitz bestimmter Mengen der Droge, der private Anbau und der Konsum wurden ab einem Alter von 18 Jahren unter Auflagen erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.