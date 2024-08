Gefahr von Gefangennahme

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Er könne niemandem die Sorge nehmen, dass Staatschef Putin weitere politische Gefangene machen werde, sagte der FDP-Politiker dem Magazin "Stern". In Russland sei schon seit Längerem niemand mehr sicher. Er rate daher allen dringend davon ab, sich ohne zwingende Notwendigkeit in solch ein Land zu begeben. Bei dem Gefangenen-Austausch waren am Donnerstag von Russland und Belarus 16 Menschen freigelassen worden, die unter anderem wegen ihrer Tätigkeiten als Journalisten, Künstler, Oppositionelle oder Aktivisten in Gefangenschaft geraten waren.

Im Gegenzug wurden zehn Personen an Moskau übergeben, darunter Spione sowie der verurteilte sogenannte "Tiergartenmörder" Krassikow.

