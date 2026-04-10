Interview der Woche

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (Archivbild) (IMAGO / / Florian Gaertner)

Die SPD-Politikerin sagte, für sie gelte zwar nach wie vor der Satz, dass nicht alles, was eine Schweinerei sei, auch strafbar sein müsse. Beim sogenannten "Catcalling" handele es sich jedoch um eine massive sexuelle verbale Belästigung und nicht um schiefgelaufene Komplimente. Es gehe darum, Frauen herabzuwürdigen, zu demütigen und zu Objekten zu machen.

Auch Filmen von bestimmten bekleideten Körperteilen soll strafbar werden

Die Justizministerin verteidigte zudem die Pläne, das Filmen von bekleideten Körperteilen wie Po oder Busen mit sexueller Absicht unter Strafe zu stellen. Dies ist Teil eines Gesetzentwurfs, der auch sogenannte sexualisierte Deepfakes unter Strafe stellen soll. Als Deepfakes werden täuschend echte Bilder, Videos und Audioaufnahmen bezeichnet, die mit Künstlicher Intelligenz generiert oder manipuliert wurden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.