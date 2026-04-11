Interview der Woche

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). (IMAGO / / Florian Gaertner)

Auch Filmen von bestimmten bekleideten Körperteilen soll strafbar werden

Die Justizministerin verteidigte zudem die Pläne, das Filmen von bekleideten Körperteilen wie Po oder Busen mit sexueller Absicht unter Strafe zu stellen. Dies ist Teil eines Gesetzentwurfs, der auch sogenannte sexualisierte Deepfakes unter Strafe stellen soll. Als Deepfakes werden täuschend echte Bilder, Videos und Audioaufnahmen bezeichnet, die mit Künstlicher Intelligenz generiert oder manipuliert wurden.

Härtere Strafen bei Missachtung von Gerichtsentscheidungen durch Verwaltungen

Ein weiteres Thema, dem Hubig sich annehmen will, ist die Missachtung von Gerichtsentscheidungen durch staatliche Verwaltung - etwa von einer Kommune, die sich nach einem Gerichtsentscheid zum Umweltrecht weigert, diesen zu akzeptieren. Hubig bezeichnete die Lage in Deutschland zwar als weniger gravierend als in anderen Staaten. Man müsse sich aber rechtzeitig gut aufstellen.

Ein Entwurf mit höherem Zwangsgeld, das auch wiederholt fällig werden kann, soll den Gerichten mehr Durchsetzungsvermögen gewähren. Der Entwurf sieht außerdem einen Mechanismus vor, der verhindern soll, dass das gezahlte Zwangsgeld auf Umwegen doch wieder in der Kommune landet, die zahlen musste. Eine Möglichkeit wäre demnach die Zahlung an gemeinnützige Organisationen. Eine Zwangshaft zusätzlich zu den Zwangszahlungen halte sie jedoch nicht für gerechtfertigt, sagte Hubig.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.