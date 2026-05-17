Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Stefanie Hubig (SPD) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Die SPD-Politikerin drängt dabei auf eine Änderung im Scheidungsrecht. Im Fall von häuslicher Gewalt solle bei einer Scheidung das bislang vorgeschriebene Trennungsjahr nicht eingehalten werden müssen, sagte Hubig der Nachrichtenagentur KNA. Das derzeit geltende Recht sei schwer zumutbar.

Die Justizministerin plant zudem einen Gesetzentwurf, der von Gewalt betroffenen Frauen bei familiengerichtlichen Verfahren einen besseren Schutz vor dem Ex-Partner gewährleistet. Weiter sollen Gerichte für das Thema sensibilisiert und in Fällen von häuslicher Gewalt nicht mehr auf ein Einvernehmen beider Seiten hinwirken müssen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.