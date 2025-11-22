Berlin
Bundesjustizministerin Hubig will Raub und sexuellen Missbrauch in Zusammenhang mit KO-Tropfen härter bestrafen

Das Bundesjustizministerium will härtere Strafen für das Verabreichen von KO-Tropfen einführen.

    Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will die Strafen beim Einsatz von KO-Tropfen verschärfen (AFP / ODD ANDERSEN)
    Das geht aus einem Referentenentwurf hervor, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Tätern, die KO-Tropfen bei einer Vergewaltigung oder einem Raub eingesetzt haben, sollen künftig mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe drohen.
    Bundesjustizministerin Hubig sagte den Funke-Zeitungen, der Rechtsstaat müsse Betroffenen von schweren Übergriffen "fest zur Seite stehen" und zugleich ein klares Signal an die Täter senden. 
    Als Grundlage für die Strafverschärfung sollen KO-Tropfen im Sinne des Strafgesetzbuches künftig als "gefährliches Mittel" eingestuft werden, so die Pläne des Ministeriums.
