Heimliche Nacktfotos
Bundesjustizministerin Hubig will voyeuristische Aufnahmen an öffentlichen Orten wie Saunen strafbar machen

Bundesjustizministerin Hubig plant weitere Schritte gegen digitalen Voyeurismus.

    Bundesjustizministerin Stefanie Hubig schaut zur Seite
    Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", voyeuristische Nacktaufnahmen an öffentlichen Orten wie Saunen oder Badeseen sollten unter Strafe gestellt werden. Hier gebe es eine Schutzlücke. Hubig betonte, wichtig sei, den neuen Straftatbestand klar einzugrenzen. Natürlich sei nicht beiläufiges Fotografieren gemeint, sondern digitale Spanner-Aufnahmen. - Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wollen am Montag dazu eine Bundesratsinitiative vorstellen.
    Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.