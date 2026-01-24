Heimliche Nacktfotos

Die SPD-Politikerin sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", voyeuristische Nacktaufnahmen an öffentlichen Orten wie Saunen oder Badeseen sollten unter Strafe gestellt werden. Hier gebe es eine Schutzlücke. Hubig betonte, wichtig sei, den neuen Straftatbestand klar einzugrenzen. Natürlich sei nicht beiläufiges Fotografieren gemeint, sondern digitale Spanner-Aufnahmen. - Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wollen am Montag dazu eine Bundesratsinitiative vorstellen.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.