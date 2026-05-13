Blick auf ein modernes Gaskraftwerk. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Die Gaskraftwerke sollen sogenannte Dunkelflauten ausgleichen, also Phasen, in denen weder Sonne noch Wind genug Strom liefern. Da die Kraftwerke nur bei Bedarf laufen, braucht es für einen wirtschaftlichen Betrieb staatliche Fördermittel. Sie müssen zudem ab dem Jahr 2045 auf den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können.

Energieunternehmen hatten sich bisher mit Investitionen zurückgehalten und auf einen Gesetzentwurf der Regierung gewartet. Dieser wird nun in den Bundestag eingebracht.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.