Vorgesehen sind unter anderem eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und die Befreiung der Überstundenzuschläge von Steuern. Wirtschaftsministerin Reiche erklärte, damit würden Unternehmen entlastet, Bürokratie abgebaut und mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt geschaffen. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Ploß, sagte, die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, mit der in Zukunft eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit gelte, ​solle ​noch in diesem Jahr ​beschlossen werden. Diese Reform werde vor ‌allem kleinen und mittelständischen Betrieben sehr helfen.

Derzeit ist die Arbeitszeit für Beschäftigte auf acht Stunden pro Tag begrenzt. In Ausnahmefällen ist eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden möglich. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, die Acht-Stunden-Tag-Regelung durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit abzulösen.

