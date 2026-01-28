Die heutige Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin. (picture alliance/dts-Agentur)

Vorgesehen sind für die Branche unter anderem eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und die Befreiung der Überstundenzuschläge von Steuern. Bundeswirtschaftsministerin Reiche erklärte, damit würden Unternehmen entlastet, Bürokratie abgebaut und mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt geschaffen.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Ploß, sagte, die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, mit der in Zukunft eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit gelte, ​solle ​noch in diesem Jahr ​beschlossen werden. Diese Reform werde vor ‌allem kleinen und mittelständischen Betrieben sehr helfen.

Derzeit ist die Arbeitszeit für Beschäftigte auf acht Stunden pro Tag begrenzt. In Ausnahmefällen ist eine Verlängerung auf bis zu zehn Stunden möglich. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, die Acht-Stunden-Tag-Regelung für die Branche durch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu ersetzen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.