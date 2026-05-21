Personalausweis, Führerschein, Tickets

Im Januar 2027 soll die EUDI-Wallet verfügbar sein. (Soeren Stache/dpa)

Bürger sollen sich mit der sogenannten EUDI-Wallet ein Duplikat ihres Personalausweises auf das Handy laden können und Schritt für Schritt auch andere Identitätsnachweise wie Geburtsurkunde, Führerschein oder Fahrtickets . Geplant ist, dass diese digitalen Versionen perspektivisch ausreichen, um sich gegenüber Behörden vor Ort oder im Netz auszuweisen. Die Wallet sei freiwillig und kostenlos, heißt es. EUDI steht für Europäische digitale Identität.

Der Gesetzentwurf basiert auf EU-Vorgaben. Der Start der digitalen Brieftasche ist für Januar 2027 geplant. Nach Angaben des Bundesdigitalministeriums entwickeln bereits mehr als 100 Unternehmen Anwendungen für das tägliche Leben. Sie erfüllten höchste technische Sicherheitsstandards.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.