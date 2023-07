Europawahl in Deutschland findet am 9. Juni 2024 statt. (picture alliance / Daniel Kalker)

Das Bundeskabinett in Berlin fasste einen entsprechenden Beschluss. Die 27 EU-Staaten hatten sich bereits im Mai darauf geeinigt, dass die nächste Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024 stattfinden soll. In den meisten Mitgliedstaaten wird wie in Deutschland an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag gewählt.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.