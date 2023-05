Energiepolitik

Der Bund plant ein LNG-Terminal in Mukran. (Stefan Sauer/dpa)

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte am Abend mit, da zur Sicherung der Energieversorgung weiterhin ein entsprechender Bedarf bestehe, werde nach engem Austausch mit der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern mit Mukran ein Standort an der Ostseeküste in das Gesetz aufgenommen. Der Hafen sei ein ausgewiesenes Gewerbe- und Industriegebiet, so dass die Baumaßnahmen "verträglicher umsetzbar" seien. Die konkreten Planungsunterlagen müssten von den zuständigen Landesbehörden geprüft werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hält eine Inbetriebnahme im ersten Quartal 2024 für möglich.

Das geplante Terminal ist umstritten. Kritiker sorgen sich um den auf Rügen besonders wichtigen Tourismus und die Umwelt. Zudem werden aus ihrer Sicht nicht benötigte Überkapazitäten geschaffen.

