Klausur in Meseberg

Die Ministerinnen und Minister der Bundesregierung bei ihrer Klausur auf Schloss Meseberg. (Kay Nietfeld/dpa)

Auf diese Weise soll die deutsche Wirtschaft angesichts der schwächelnden Konjunktur unterstützt werden. Kernstück ist eine Prämie für Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von 15 Prozent der Gesamtsumme. Der Bundestag soll in den kommenden Monaten über den Entwurf beraten; nötig ist auch die Zustimmung des Bundesrats.

In der Debatte um einen subventionierten Industriestrompreis gibt es bislang keine Einigung. Finanzminister Lindner sagte am Abend im ARD-Fernsehen, eine derartige Subvention für die Wirtschaft führte zu Wettbewerbsverzerrung zwischen großen und kleinen Unternehmen. Aus seiner Sicht brauche Deutschland vielmehr einen schnelleren Zubau von Energieerzeugung, schnellere Genehmigungsverfahren sowie einfachere Strom-Partnerschaften zwischen Energieversorgern und Großverbrauchern.

10-Punkte-Plan: "Dauersubventionierung ist keine Lösung"

In einem gestern von Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner vorgestellten 10-Punkte-Plan zur Entlastung der Wirtschaft hieß es lediglich, die Bundesregierung arbeitete an einer "konsistenten und belastbaren Strategie für die zukünftige Energieversorgung in Deutschland, auch für bezahlbare Strompreise, gerade auch für Wirtschaft und Industrie". Eine Dauersubventionierung sei dabei keine Lösung. Die Grünen und weitestgehend auch die SPD wollen den Strompreis für die Industrie für einen begrenzten Zeitraum deckeln. Die Argumentation ist, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mittelfristig automatisch zu niedrigeren Strompreisen führt und die Subvention dann unnötig wird. Bundeskanzler Scholz sowie die FDP sind gegen einen solchen Industriestrompreis.

Appell aus sieben Bundesländern

Gefordert wird der subventionierte Strompreis inzwischen auch von sieben Bundesländern mit Chemieindustrie-Standorten. Ohne ein entschlossenes Entgegensteuern bestehe die akute Gefahr der Verlagerung von Produktion und damit von Arbeitsplätzen ins Ausland, warnten sie in einem Appell an die Bundesregierung. Unterzeichnet haben ihn die Regierungen von Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger sieht die Gefahr einer schleichenden Deindustrialisierung in Deutschland. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei nicht so vorangekommen wie ursprünglich geplant, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Die Strompreise für energieintensive Branchen müssten vorübergehend gesenkt werden, damit die Unternehmen international wettbewerbsfähig bleiben könnten.

"Wachstumschancengesetz" soll beschlossen werden

Beschlossen werden sollen heute in Meseberg unter anderem Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz sollen laut Scholz und Habeck Investitionen angestoßen werden. SPD, Grüne und FDP vereinbarten gestern, die Wirtschaft mit dem Gesetz um insgesamt sieben, statt wie bisher geplant gut sechs Milliarden Euro zu entlasten. Ein weiteres Gesetz solle die rechtlichen Bedingungen für Start-up-Unternehmen verbessern und zu einer weiteren Entlastung von einer Milliarde Euro beitragen, erklärte Lindner. Zudem einigte sich die Koalition auf steuerliche Anreize zur Ankurbelung des Wohnungsbaus und auf den Abbau von Bürokratie.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.