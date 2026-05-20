Ein Fahrschulauto auf einer Landstraße (Symbolbild) (picture alliance / Jochen Tack)

Nach den Plänen von Verkehrsminister Schnieder, CDU, soll es günstiger werden, den Führerschein zu machen. Dafür sollen etwa Fahrschulen mehr digitalen Unterricht anbieten und Fahrsimulatoren einsetzen. Geplant sind auch neue Regeln bei Sonderfahrten sowie bei den theoretischen und praktischen Prüfungen. Diese sollen ab 2027 gelten.

Schnieder hatte sich schon vor Längerem für eine Reform des Führerscheins ausgesprochen. Fahrschulen berichten, dass es deswegen weniger Anmeldungen gebe.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.