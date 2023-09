"New Space"

Bundeskabinett will Weltraum-Strategie beschließen - für mehr Forschung, wirtschatlichen Nutzen und Klimaschutz

Das Bundeskabinett will heute eine Weltraumstrategie beschließen. Noch in dieser Legislaturperiode soll nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ein Gesetz verabschiedet werden, das unter anderem die Nutzung von Ressourcen im All regelt.

27.09.2023