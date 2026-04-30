Soldaten der Bundeswehr bei einer Übung in Munster, Niedersachsen (Archivbild). (Philipp Schulze/dpa)

Dabei werden Soldaten dem Kanzler zeigen, wie sie auf veränderte Bedrohungen durch den militärischen Einsatz von Drohnen sowie beim Einsatz moderner Beobachtungstechnik reagieren. Die Bundeswehr setzt damit auch Erkenntnisse um, die aus der Ukraine und dem Abwehrkampf des Landes gegen Russland gewonnen wurden. Bei einer Vorführung auf dem Truppenübungsplatz wird dem Bundeskanzler gezeigt, wie das Heer unter veränderten Bedingungen künftig kämpfen wird.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.