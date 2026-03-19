Bundeskanzler Merz: "Deutschland kann nach Iram-Kireg viel zur Sicherheit in der Region beitragen." (AP / Ebrahim Noroozi)

Man könne helfen, die Seewege wieder zu öffnen und sie anschließend frei zu halten, sagte der CDU-Vorsitzende in Brüssel. Voraussetzung für das Engagement sei allerdings, dass die Kampfhandlungen am Persischen Golf eingestellt würden. Zudem sei für einen solchen Einsatz ein internationales Mandat nötig, das derzeit nicht vorliege. Merz äußerte außerdem die Erwartung, dass von dem EU-Treffen ein klares Signal zur Deeskalation im Iran-Krieg ausgehe.

Auf ihrem ersten regulären Treffen in diesem Jahr beraten die Regierungschefs der EU-Staaten neben ihrer Haltung zum Iran-Krieg auch über die Situation in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.