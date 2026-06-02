Brandenburg

Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, wird beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow erwartet. (imago / Political Moments )

Er will dort zunächst eine Rede halten und anschließend mit Managern ins Gespräch kommen. Zu ihnen zählen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Halbleiterherstellers Infineon aus Dresden und des Höchstspannungsnetz-Betreibers 50 Hertz. Merz wird begleitet von Bundesdigitalminister Wildberger.

Gestern hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze auf der Veranstaltung vor einer negativen Entwicklung der Wirtschaft in Ostdeutschland gewarnt. Der CDU-Politiker sagte, ‌man müsse sich zwar um neue Zukunftsbranchen kümmern. Zugleich müsse man jedoch aufpassen, dass bestehende Strukturen etwa in ​der Chemie- oder Automobilindustrie erhalten blieben. Ansonsten drohe eine Deindustrialisierung.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.