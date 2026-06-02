Brandenburg
Bundeskanzler Merz auf Ostdeutschem Wirtschaftsforum erwartet

Bundeskanzler Merz wird heute in Bad Saarow auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum erwartet.

    Portrait von Friedrich Merz, das am rechten Bildrand sitzt.
    Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, wird beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow erwartet. (imago / Political Moments )
    Er will dort zunächst eine Rede halten und anschließend mit Managern ins Gespräch kommen. Zu ihnen zählen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des Halbleiterherstellers Infineon aus Dresden und des Höchstspannungsnetz-Betreibers 50 Hertz. Merz wird begleitet von Bundesdigitalminister Wildberger.
    Gestern hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze auf der Veranstaltung vor einer negativen Entwicklung der Wirtschaft in Ostdeutschland gewarnt. Der CDU-Politiker sagte, ‌man müsse sich zwar um neue Zukunftsbranchen kümmern. Zugleich müsse man jedoch aufpassen, dass bestehende Strukturen etwa in ​der Chemie- oder Automobilindustrie erhalten blieben. Ansonsten drohe eine Deindustrialisierung.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.