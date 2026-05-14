Würzburg
Bundeskanzler Merz besucht Katholikentag

Bundeskanzler Merz nimmt heute am Katholikentag in Würzburg teil.

    Blaue und gelbe Banner für den Kirchentag sind in der Fußgängerzone von Würzburg angebracht. Darauf steht "Hab Mut, steh auf!". Darunter gehen mehrere Fußgänger.
    Der Katholikentag in Würzburg steht unter dem Motto "Hab Mut, steh auf!" (picture alliance / NurPhoto / Michael Nguyen)
    Geplant ist eine Fragerunde mit jungen Menschen. Auch Bundestagspräsidentin Klöckner besucht heute die Großveranstaltung.
    Gestern hatten Politiker auf dem Katholikentag zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. Bundespräsident Steinmeier hob die Bedeutung des Ehrenamts für die Demokratie hervor. Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, rief zu mehr Optimismus und Leistungsbereitschaft auf. Politiker mehrerer Parteien warnten vor der AfD und den Folgen einer Regierungsbeteiligung der Partei, etwa für viele Ehrenämter.
    Der Katholikentag findet noch bis Sonntag statt.
    Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.