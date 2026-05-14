Geplant ist eine Fragerunde mit jungen Menschen. Auch Bundestagspräsidentin Klöckner besucht heute die Großveranstaltung.
Gestern hatten Politiker auf dem Katholikentag zu mehr Zusammenhalt aufgerufen. Bundespräsident Steinmeier hob die Bedeutung des Ehrenamts für die Demokratie hervor. Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, rief zu mehr Optimismus und Leistungsbereitschaft auf. Politiker mehrerer Parteien warnten vor der AfD und den Folgen einer Regierungsbeteiligung der Partei, etwa für viele Ehrenämter.
Der Katholikentag findet noch bis Sonntag statt.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.