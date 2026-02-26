China-Reise

Bundeskanzler Friedrich Merz und der chinesische Präsident Xi Jinping (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

In der Technologie-Metropole Hangzhou sind Besuche beim chinesischen Roboter-Hersteller Unitree und in einer Produktionsstätte von Siemens Energy geplant. Unitree hatte im vergangenen Jahr mit Robotern für Aufsehen gesorgt, die in einer Fernseh-Gala einen Volkstanz aufführten. - In der 12,6-Millionen-Einwohner Stadt haben unter anderem Konzerne wie Alibaba und das KI-Unternehmen Deepseek ihren Sitz.

Merz wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die Unternehmenschefs erhoffen sich im Gefolge des Kanzlers den Abschluss von Verträgen in China.

Am Morgen hatte Merz die Verbotene Stadt in Peking besichtigt. Sie diente mehr als 500 Jahre lang als Kaiserpalast und ist Weltkulturerbe.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.