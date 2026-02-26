Bundeskanzler Friedrich Merz und der chinesische Präsident Xi Jinping (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Das sagte Röttgen im Deutschlandfunk . In dem Zusammenhang kritisierte er auch die deutsche Industrie. Diese denke weiter nur an kurzfristige Profite und verschließe die Augen vor langfristigen Risiken, etwa einem chinesischen Einmarsch in Taiwan. Die bisherige China-Reise von Merz bewertete Röttgen positiv. Der Kanzler habe hinter verschlossenen Türen alle kritischen Punkte angesprochen und zugleich konstruktiv gearbeitet.

Merz hatte beim Treffen mit Präsident Xi in Peking für weitere Investitionen der Volksrepublik in Deutschland geworben und einen Auftrag Chinas zum Kauf weiterer 120 Flugzeuge des europäischen Herstellers Airbus bekannt gegeben. Zum Abschluss seiner Reise sind heute in der Technologie-Metropole Hangzhou Besuche beim chinesischen Roboter-Hersteller Unitree und in einer Produktionsstätte von Siemens Energy geplant.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.