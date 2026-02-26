China-Reise

Bundeskanzler Friedrich Merz und der chinesische Präsident Xi Jinping (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Zunächst besucht Merz die Verbotene Stadt in Peking. Sie diente mehr als 500 Jahre lang als Kaiserpalast und ist Weltkulturerbe. Nach einer Präsentation autonom-fahrender Fahrzeuge von Mercedes reist der Bundeskanzler dann weiter in die Technologie-Metropole Hangzhou. In der 12,6-Millionen-Einwohner Metropole haben unter anderem Konzerne wie Alibaba und das KI-Unternehmen Deepseek ihren Sitz. Dort sind Besuche beim chinesischen Roboter-Hersteller Unitree und in einer Produktionsstätte von Siemens Energy geplant. Unitree hatte im vergangenen Jahr mit Robotern für Aufsehen gesorgt, die in einer Fernseh-Gala einen Volkstanz aufführten.

Merz wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die Unternehmenschefs erhoffen sich im Gefolge des Kanzlers den Abschluss von Verträgen in China.

