Nahost-Reise

Bundeskanzler Merz bei seiner Ankunft auf dem Flughafen im jordanischen Akaba (dpa / Michael Kappeler)

Der Kanzler sagte nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. in der Hafenstadt Akaba am Roten Meer, man teile die Erleichterung, dass sich der Waffenstillstand im Gazastreifen seit nunmehr zwei Monaten stabilisiere.

Nun müsse aber auch der Einstieg in die zweite Phase des Friedensplans gelingen. Dazu gehöre, dass man dem Terror der militant-islamistischen Hamas endgültig die Grundlage entziehe. Zudem müsse sich die nach wie vor prekäre humanitäre Lage der Zivilbevölkerung schnell verbessern.

Zudem betonte Merz das gemeinsame Engagement Deutschlands und Jordaniens für eine Zweistaatenlösung. Man wolle helfen, das Fundament für eine neue Ordnung im Nahen Osten zu legen, in der Israelis, Palästinenser und die arabischen Nachbarn "dauerhaft in Frieden, Freiheit und Würde" leben könnten.

Noch am Abend will Merz weiter nach Jerusalem reisen und dort den israelischen Staatspräsidenten Herzog treffen.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.