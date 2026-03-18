Bundeskanzler Merz gibt im Plenum des Deutschen Bundestags eine Regierungserklärung ab. (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Merz rief in Erinnerung, dass die EU rund 100 Millionen Einwohner mehr habe als die USA. Im Sinne größerer Selbstachtung solle man sich der eigenen Stärke vermehrt bewusst sein. "Wir wollen uns nicht länger unter Wert verkaufen", sagte Merz. Es bestünden gegenseitige Abhängigkeiten und die EU wisse, wie sie eigene Interessen durchsetzen könne.

Der CDU-Vorsitzende bekräftigte darüber hinaus noch einmal die Ablehnung von US-Präsident Trumps Forderung nach militärischer Unterstützung bei der Absicherung der Straße von Hormus. Zwar teile die Bundesregierung mit den USA und Israel das Ziel, dass das iranische Regime keine Bedrohung mehr darstellen dürfe. Es seien aber viele Fragen zum weiteren Vorgang des Krieges offen. Der Bundeskanzler fügte hinzu, auch aus wirtschaftlicher Sicht schade dieser Krieg allen, auch den USA.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.