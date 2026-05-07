Ein Jahr Schwarz-Rot

Bundeskanzler Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bas (SPD) (picture alliance / Ipon / Stefan Boness)

Zuvor hatte Merz die Koalitionspartner in einer Kabinettssitzung dazu aufgerufen, die Zusammenarbeit in kollegialem Geist fortzusetzen. Es gebe zu diesem Bündnis keine Alternative. Er setze auf gegenseitiges Vertrauen und hoffe, dass der Optimismus nicht zu kurz komme. Die SPD-Vorsitzende Bas sagte dem Magazin "Der Spiegel", sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um ein Scheitern der Koalition zu verhindern. Ein solches würde nur der AfD in die Hände spielen.

Die Bundesarbeitsministerin fügte hinzu, die Regierung sei "besser als ihr Ruf".

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.