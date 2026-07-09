Kanzler Merz gibt eine Regierungserklärung im Bundestag ab. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der CDU-Politiker sagte im Bundestag, man habe sich beim NATO-Gipfel in Ankara mit der US-Regierung geeinigt. Die Marschflugkörper würden in Deutschland stationiert. Der Kanzler betonte, damit werde eine wichtige strategische Verteidigungslücke geschlossen. Merz äußerte sich zufrieden über die Ergebnisse des Gipfels. Die europäischen Bündnismitglieder und Kanada hätten die Notwendigkeit erkannt, mehr für ihre Verteidigung zu tun.

In Ankara war zudem eine Unterstützung für die Ukraine in Höhe von 70 Milliarden Euro vereinbart worden. Im nächsten Jahr soll die Militärhilfe mindestens auf diesem Niveau fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.