Standort Deutschland

Dabei soll es darum gehen, dass Firmen nach drei Jahren der wirtschaftlichen Stagnation wieder mehr in Deutschland investieren. Nach Informationen des Handelsblatts werden die anfangs angestrebten 300 Milliarden Euro an Zusagen der Unternehmen bei Weitem überschritten. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Chemieunternehmens Evonik, Kullmann, sagte mit Blick auf die kreditfinanzierte Wachstumsinitiative der Bundesregierung, das milliardenschwere Investitionsprogramm müsse so schnell wie möglich umgesetzt werden, ohne lähmende Bürokratie. Zugleich warnte der Manager vor schwerwiegenden Konsequenzen im Handelskonflikt mit den USA. Das permanente Androhen neuer Zölle führe an den Rand einer Weltwirtschaftskrise.

