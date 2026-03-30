Ahmed Al-Scharaa, Übergangspräsident von Syrien (Archivbild) (imago / AA / Florian Gaertner)

Bei dem Deutschlandbesuch soll es nach Angaben der Bundesregierung um die Rückführung syrischer Flüchtlinge und um den Wiederaufbau des Landes gehen. Al-Scharaa wird auch mit Bundespräsident Steinmeier zusammentreffen. Ein für Januar geplanter Besuch war wegen einer neuen Eskalation der Gewalt in Syrien verschoben worden.

Vor dem heutigen Treffen wurde erneut Kritik an der syrischen Übergangsregierung laut. Grüne und Linke nannten hier insbesondere den Umgang mit ethnischen und religiösen Minderheiten sowie ausbleibende Reformen. Sie forderten eine klare Haltung des Bundeskanzlers. Anlässlich des Besuchs von al-Scharaa sind für heute mehrere Demonstrationen mit insgesamt rund 5.000 Teilnehmern angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.