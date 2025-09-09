Eingang der Internationalen Automobil-Ausstellung (Malin Wunderlich / dpa / Malin Wunderlich)

Bundeskanzler Merz will eine Rede halten und sich anschließend bei einem Rundgang selbst ein Bild machen. Erwartet wird auch der bayerische Ministerpräsident Söder. Im Blickpunkt der Messe stehen bis Freitag neue Elektromodelle deutscher Hersteller sowie deren chinesische Konkurrenz. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie sind in diesem Jahr 116 chinesische Unternehmen vertreten, so viele wie noch nie. Insgesamt sind es 750 Aussteller. Parallel zum Messegelände gibt es in der Münchner Innenstadt bis Sonntag wieder die Gelegenheit, sich kostenfrei bei etlichen Anbietern zu informieren.

Verschiedene Gruppen haben Proteste angekündigt. Sie werfen der Branche unter anderem vor, Klimaziele nicht einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.