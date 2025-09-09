Erwartet werden Bundeskanzler Merz und der bayerische Ministerpräsident Söder. Im Blickpunkt der Messe stehen neue Elektromodelle deutscher Hersteller sowie deren chinesische Konkurrenz. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie sind in diesem Jahr 116 chinesische Unternehmen vertreten, so viele wie noch nie. Insgesamt sind es 750 Aussteller.
Verschiedene Gruppen haben Proteste angekündigt. Sie werfen der Branche unter anderem vor, Klimaziele nicht einzuhalten.
