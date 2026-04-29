Schifffahrt

Emden vor dem Beginn der Nationalen Maritimen Konferenz (Sina Schuldt / dpa)

Anlass ist die 14. Nationale Maritime Konferenz. Zu dem größten Branchentreffen in Deutschland werden rund 800 Gäste erwartet – darunter Bundesminister, Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Merz.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.