Schifffahrt
Bundeskanzler Merz eröffnet Nationale Maritime Konferenz in Emden

Im ostfriesischen Emden berät die Bundesregierung heute mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, Gewerkschaften und Behörden über Seehäfen, Schiffbau und maritime Sicherheit.

    Das Rathaus der ostfriesischen Stadt Emden, im Vordergrund sind die sogenannten Delftspucker.
    Emden vor dem Beginn der Nationalen Maritimen Konferenz (Sina Schuldt / dpa)
    Anlass ist die 14. Nationale Maritime Konferenz. Zu dem größten Branchentreffen in Deutschland werden rund 800 Gäste erwartet – darunter Bundesminister, Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Merz.
    Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.