Schifffahrt
Bundeskanzler Merz eröffnet Nationale Maritime Konferenz in Emden
Im ostfriesischen Emden berät die Bundesregierung heute mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, Gewerkschaften und Behörden über Seehäfen, Schiffbau und maritime Sicherheit.
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Anlass ist die 14. Nationale Maritime Konferenz. Zu dem größten Branchentreffen in Deutschland werden rund 800 Gäste erwartet – darunter Bundesminister, Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Merz.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.