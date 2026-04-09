Bundeskanzler Merz erwägt angesichts hoher Kraftstoffpreise eine Erhöhung der Pendlerpauschale. (imago / Political-Moments )

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Kanzleramt berichtet, ist eine Erhöhung der Pauschale von ⁠derzeit 38 ⁠Cent auf ⁠bis zu 45 Cent ⁠je Kilometer im ⁠Gespräch. Die Entlastung würde ‌bei den Bürgern dann im kommenden Jahr im Rahmen ​der Steuererklärung ankommen. Zudem sei Merz dafür, die Stromsteuer für alle zu ​senken. Eine Entscheidung darüber könnte bereits ‌am Sonntag bei einem Treffen des Koalitionsausschusses fallen, hieß es. An der jüngst eingeführten Regel, wonach Tankstellen ihre Preise nur einmal ‌täglich ‌um zwölf Uhr anheben dürfen, wolle ​der Kanzler festhalten.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.