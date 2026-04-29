Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (Petros Karadjias / AP / dpa)

Im Interview mit dem Magazin "Der Spiegel" sagte er, große Teile der Bevölkerung, aber auch der politischen Klasse unterschätzten, was sich in der Welt gerade abspiele. Man habe sich in einer Wohlstandsumgebung eingerichtet, diese Illusion werde aber nicht halten. Man müsse mehr tun und bewegen, als man bisher getan habe. Die Lage sei herausfordernd, er werde sich dem nicht entziehen. Sein Vorgänger Scholz habe immer gesagt, er wolle die Sicherheitspolitik nicht gegen die Sozialpolitik ausspielen. Das könne man sich aber nicht mehr leisten, sagte Merz.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.