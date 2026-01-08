CSU-Klausur

In Seeon wird heute auch Kanzler Merz erwartet, (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Zum Abschluss des dreitägigen Treffens nimmt Bundeskanzler Merz an den Beratungen teil. Für den CDU-Chef ist es der erste Besuch in Seeon als Kanzler. Ursprünglich wollte er von dort zur CDU-Vorstandstagung nach Mainz weiterreisen. Das Treffen wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse jedoch abgesagt.

In Berlin kommt die SPD-Bundestagsfraktion gegen Mittag zu ihrer zweitägigen Klausurtagung im Reichstagsgebäude zusammen. Im Zentrum der Beratungen steht die weitere politische Arbeit in der Koalition mit CDU und CSU.

Im brandenburgischen Bad Saarow setzt die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke ihre Klausurtagung fort. Am frühen Nachmittag ist eine Pressekonferenz angesetzt.

