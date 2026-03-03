Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU (Archivbild) (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Im Weißen Haus kommt er am frühen Abend deutscher Zeit mit US-Präsident Trump zusammen. Anschließend ist ein gemeinsames Essen geplant. Der Besuch des Kanzlers war schon länger geplant. Bei dem Treffen mit Trump dürfte es jetzt vor allem um den Irankrieg gehen, nachdem ursprünglich unter anderem der Zollstreit, die China-Politik und der Ukrainekrieg auf der Agenda standen. Merz kommt als erster europäischer Regierungsvertreter seit Beginn des Iran-Kriegs mit Trump zusammen.

Am Sonntag hatte der Kanzler auf die Risiken einer weiteren Eskalation hingewiesen und Zweifel daran geäußert, dass auf diese Weise ein Machtwechsel im Iran herbeigeführt werden könnte. Zugleich zeigte er aber auch Verständnis für das israelisch-amerikanische Vorgehen.

