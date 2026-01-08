CSU-Klausur

In Seeon wird heute auch Kanzler Merz erwartet, (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Für den CDU-Chef ist es der erste Besuch in Seeon seit seiner Wahl zum Kanzler im vergangenen Jahr. Anschließend reist er weiter zur CDU-Vorstandstagung nach Mainz.

Die SPD-Bundestagsfraktion kommt gegen Mittag zu einer zweitägigen Klausurtagung im Reichstagsgebäude in Berlin zusammen. Zum Auftakt ist ein Statement von Fraktionschef Miersch vorgesehen. Im Zentrum der Beratungen steht die weitere politische Arbeit in der Koalition mit CDU und CSU.

