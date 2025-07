Traditionelle Sommer-Pressekonferenz

Es ist die erste Sommer-Pressekonferenz von Bundeskanzler Merz. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Am 74. Tag seiner Amtszeit hob Merz hervor, die schwarz-rote Koalition unter seiner Führung stehe trotz der jüngsten Streitigkeiten über die gescheiterte Wahl von Verfassungsrichtern und die Senkungen der Stromsteuer "auf einem soliden Fundament" und sei handlungsfähig. Gelegentliche Rückschläge gehörten zu einer Koalition genauso dazu wie Höhen und Erfolge. "Aber damit gehen wir fair und partnerschaftlich um", sagte Merz.

Zuversichtlich äußerte sich der Regierungschef über den Kurs der deutschen Wirtschaft. Diese aus der Rezession zu holen, sei seine "erste Priorität". Die von Union und SPD beschlossenen Maßnahmen zeigten schon Wirkung und die "Wende zum Besseren" sei eingeleitet, bekräftigte der Kanzler. Dabei verwies er unter anderem auf beschlossene steuerliche Entlastungen von Firmen. Der CDU-Chef fügte hinzu, die Stimmung in der Wirtschaft verbessere sich bereits und erste Institute änderten ihre Prognosen nach oben. Außerdem sei das Interesse am Standort Deutschland deutlich gestiegen.

Grenzkontrollen nur auf Zeit

Die Verschärfungen der deutschen Migrationspolitik verteidigte Merz und betonte zugleich deren vorübergehenden Charakter. "Wir sind uns einig, dass wir unsere Städte und Gemeinden, unsere Gesellschaft insgesamt mit irregulärer Migration nicht weiter überfordern dürfen, deswegen haben wir Korrekturen auf den Weg gebracht", bekräftigte er. "Was wir zurzeit in Deutschland machen, geht nur auf Zeit, das wissen wir, das weiß auch der Bundesinnenminister." Es müsse aber passieren, "solange es nicht in Europa einen besseren Schutz der Außengrenzen gibt". Langfristig werde das Problem der irregulären Migration indes nur in der Europäischen Union gemeinsam gelöst werden können.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte Anfang Mai verstärkte Kontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden an deutschen Grenzen angeordnet. Polen kritisierte dies und führte als Reaktion darauf seinerseits vorübergehende Grenzkontrollen ein.

