Bundeskanzler Merz beim traditionellns Schützenfest der Sauerländer Botschaft (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Bei einer Veranstaltung in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin führte der CDU-Chef aus, das gelte gerade dann, wenn es darum gehe, Menschen, die nach Deutschland kämen, in Dorfgemeinschaften zu integrieren. Auch von seinem eigenen Schützenverein wisse er das. Traditionell gibt es Schützenvereine in nahezu allen Regionen Nordrhein-Westfalens. Schwerpunkte sind etwa in Ostwestfalen, am Niederrhein und im Sauerland – wo Merz herkommt. Er wurde am 11. November 1955 im sauerländischen Brilon geboren.

Der Geschäftsführer eines Unternehmens für Vereinsbedarf, Deitert, überreichte Merz neben einer Grillzange und einer Kochschürze auch Badelatschen mit der Aufschrift "Rambo Zambo". Merz hatte den Ausspruch vor allem im Wahlkampf als Synonym für wildes Feiern genutzt, TV-Entertainer Stefan Raab hatte daraus sogar ein Lied gemacht. Die CDU nutzte "Rambo Zambo"-Plakate schließlich ebenfalls auf Veranstaltungen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.