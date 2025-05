Bundeskanzler Merz wird an einem Abendessen mit den nordischen Regierungschefs teilnehmen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ebrahim Noroozi)

Dort will er am Gipfeltreffen der nordischen Staaten teilnehmen. Dabei soll es vor allem um die Verteidigung des Nato-Bündnisgebiets angesichts der wachsenden Bedrohung aus Russland und um die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Auch die von US-Präsident Trump geäußerten Ansprüche auf Gebiete in der Arktis könnten Thema werden. Neben Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island nehmen auch die autonomen Regionen Grönland, Färöer und Aland an dem Treffen teil.

Merz wird zu einem Abendessen mit den Regierungschefs der nordischen Länder und Regionen im finnischen Turku erwartet.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.