Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Stärkung der Wirtschaft, die Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen und die Migrationspolitik. Begleitet wird Merz von zehn Ministern, darunter Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil, Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadephul. Bei ihren Beratungen in der Villa Pamphili wollen beide Regierungen auch Vorschläge für den EU-Sondergipfel zur Stärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit am 12. Februar machen.
Es sind die ersten Regierungskonsultationen zwischen Italien und Deutschland seit gut zwei Jahren.
