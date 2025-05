Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU (Kay Nietfeld / dpa )

Getroffen hatten sich beide bereits gestern bei einem Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs in der albanischen Hauptstadt Tirana. Am Sonntag will Merz an der Messe zur Amtseinführung von Papst Leo dem Vierzehnten im Vatikan teilnehmen.

