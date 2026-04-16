Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. Zu den Gesprächen haben Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer eingeladen. Die Bundesregierung hatte im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einem Hormus-Einsatz nach einem Ende des Iran-Kriegs bekundet. Nach Angaben des französischen Präsidialamtes geht es um eine multilaterale und rein defensive Mission. Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, sobald die Sicherheitsbedingungen dies erlaubten.
Bei der Konferenz sollen zahlreiche weitere Länder per Video zugeschaltet werden.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.