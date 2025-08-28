Republik Moldau

Merz führte in Chisinau bei einem gemeinsamen Besuch mit seinem polnischen Kollegen Tusk und dem französischen Präsidenten Macron aus, vor den Parlamentswahlen im September vergehe kein Tag ohne massive hybride Attacken Russlands. Die freiheitliche, offene, liberale Gesellschaft stehe im Fadenkreuz. Deshalb helfe Deutschland, deshalb helfe Europa.
Die moldauische Regierung unter Führung von Staatspräsidentin Sandu sucht eine enge Anbindung an die Europäische Union. Teile der Bevölkerung stehen Russland nahe. Moldau hat seit Juni 2024 den Status eines EU-Beitrittskandidaten.
