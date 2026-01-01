Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Neujahrsansprache. (AP / Kay Nietfeld)

In seiner Rede, die am Silvesterabend ausgestrahlt wird, zeigt er sich dennoch überzeugt, dass Deutschland in der Lage sei, die Herausforderungen zu bewältigen.

Für den CDU-Politiker stehen in den kommenden Jahren Freiheit, Sicherheit und Wohlstand im Fokus. Für deren Erhalt müsse in Europa der Frieden in Freiheit gesichert werden. Russlands Krieg gegen die Ukraine betreffe auch Deutschland, so Merz. Täglich werde Deutschland von Sabotage, Spionage und Cyber-Angriffen überzogen. Um ein sicheres Land zu bleiben, müsse die Bundesrepublik ihre Abschreckungsfähigkeit verbessern.

Merz sprach den Bürgern Mut zu. Deutschland habe sich immer wieder neu erfunden und sei aus Krisen gestärkt hervorgegangen.

