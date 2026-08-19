"Menschenverachtend und völkerrechtswidrig"

Bundeskanzler Merz hat die Äußerungen des rechtsextremen israelischen Ministers Ben-Gvir zu gezielten Tötungen von Palästinensern verurteilt. (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Auf EU-Ebene sei beim letzten Europäischen Rat beschlossen worden, gezielte Maßnahmen gegen radikale Politiker vorzubereiten, die zur Verletzung von Menschenwürde und internationalem Recht aufriefen. Nach Hilles Worten befassen sich die EU-Außenminister bei ihrem nächsten Treffen in wenigen Tagen mit dem Thema. Die Außenbeauftragte Kallas werde dann Vorschläge vorlegen.

Parteiübergreifende Kritik an Ben-Gvir

Zuvor hatte sich bereits Vizekanzler Klingbeil dafür ausgesprochen, EU-Sanktionen gegen Ben-Gvir zu prüfen. Grünen-Chefin Brantner forderte die Bundesregierung auf, ein Einreiseverbot zu verhängen . Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, sprach mit Blick auf Ben-Gvirs Äußerungen von einem Angriff auf die Menschlichkeit, der klaren Widerspruch erfordere.

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Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.