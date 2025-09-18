Antrittsbesuch in Spanien

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l) und Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien, geben eine Pressekonferenz. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Er wünsche sich bis Ende des Jahres eine Lösung, sagte Merz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ministerpräsident Sánchez. Neben Spanien ist Frankreich der dritte Partner bei dem milliardenschweren Entwicklungsprojekt. Vereinbart war, dass alle drei Partner zu je einem Drittel an der Entwicklung beteiligt werden. Der französische Rüstungskonzern "Dassault Aviation" fordert jedoch einen größeren Anteil an dem Gemeinschaftsprojekt. FCAS soll von 2040 an den Kampfjet Eurofighter ablösen.

Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen. Das Projekt gilt als eines der größten Verteidigungsprojekte Europas und soll die strategische Autonomie des Kontinents stärken.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.