Treffen im Kanzleramt

Wirbt um Investitionen: Bundeskanzler Merz. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Merz kam am Abend im Kanzleramt in Berlin mit führenden Vertretern der Unternehmen zusammen. Dabei sei die Frage diskutiert worden, wie die Attraktivität des Wirtschafts- und Finanzstandorts Deutschland weiter verbessert werden könne, teilte die Regierung mit. Merz habe dabei die Pläne der schwarz-roten Regierung mit dem "Sondervermögen Infrastruktur" erläutert und auf die Notwendigkeit privater Investitionen hingewiesen. Näheres sowie Namen der Teilnehmer wurden nicht mitgeteilt.

Zuletzt waren die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland zurückgegangen. Merz will am 21. Juli auch eine Runde deutscher Konzernchefs empfangen, um über einen Investitionsschub zu sprechen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.